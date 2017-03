Bắt hai vợ chồng giết tài xế taxi, cướp tài sản

(PL)- Rạng sáng 5-4, Công an huyện Mộc Hóa (Long An) đã bắt được Trần Văn Hiếu và Bùi Thị Trúc Đào (hai vợ chồng cùng tạm trú phường 16, quận 4), là nghi can giết người, cướp tài sản.

Đêm 4-4, nhận tin báo tại quốc lộ 62 thuộc địa bàn xã Tân Lập (Mộc Hóa) xảy ra một vụ cướp taxi, Công an huyện Mộc Hóa xuống ngay hiện trường và đưa anh Lê Hoàng Hải (tài xế taxi Vinasun) vào bệnh viện cấp cứu. Cùng lúc, lực lượng vây ráp bắt được Hiếu, Đào đang trầm mình dưới kênh trong khu rừng tràm xã Tân Lập. Qua điều tra, Hiếu, Đào khai trước đó cùng khống chế tài xế taxi cướp tài sản. Cả hai thuê xe taxi do tài xế Hải điều khiển từ TP.HCM về đến Tân Lập thì cả hai ra tay sát hại anh Hải. Cùng ngày, đại diện Công ty CP Mai Linh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã đến thăm, động viên và trao sổ tiết kiệm 200 triệu đồng cho cháu Dương Tấn Tài, con ruột nạn nhân Dương Tấn Thành, tài xế taxi hãng Mai Linh. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 3-4, Lê Đỗ Thanh Hồi và Lê Hữu Trọng lên kế hoạch đi taxi để khống chế tài xế cướp tài sản. Khi anh Thành chở chúng đến đường Hai Bà Trưng, phường Cam Phúc Nam (Cam Ranh, Khánh Hòa) thì bị chúng đâm tám nhát dao vào người. Nạn nhân chống trả quyết liệt nên hai kẻ cướp bỏ chạy. Tuy nhiên, anh Thành đã tử vong ngay sau đó. TƯỜNG VÂN - LÊ XUÂN