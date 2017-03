Bắt hai vợ chồng thuê người sát hại đối thủ

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc kinh doanh nên ngày 13-2, vợ chồng Thủy thuê hai người là Hồ Tấn Nhơn và Trương Văn Phú đánh dằn mặt ông Nguyễn Văn An. Nhơn và Phú đeo khẩu trang che mặt chạy xe mô tô xông vào nhà ông An. Lúc này ông An đang nằm ngủ trưa thì bị hai người này dùng ống tuýp sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu khiến ông An bị chấn thương sọ não. Ngay sau đó, công an đã bắt Trần Văn Được (chồng Thủy) cùng Nhơn, Phú. Quá trình điều tra, công an bắt tiếp Thủy.

Ngoài ra, bị can Nhơn khai thêm ra một vụ cướp tài sản do chính Nhơn thực hiện trước khi bị bắt. Vào đêm 20-3, Nhơn đột nhập vào nhà chị Trần Thị Thanh Trúc (xã Phú Quới, huyện Long Hồ) định trộm tài sản. Nghe có tiếng động, chị Trúc thức dậy kiểm tra thì bị Nhơn dùng dao chém nhiều nhát vào người. Nhơn cướp tài sản của chị Trúc gồm một sợi dây chuyền 18K trọng lượng 3,2 chỉ, một sợi dây chuyền vàng trắng và điện thoại di động N95.

PHÚC TÂN