Bắt hai vụ tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn

Qua quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện tại nhà ông Nguyễn Đình Sơn (thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và nhà bà Nguyễn Thị Hồng Vân (thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn) tàng trữ một lượng lớn động vật hoang dã trái phép. Tại thời điểm kiểm tra hai cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện các loại cá thể động vật hoang dã như khỉ mặt đỏ (thuộc nhóm 2B - hạn chế khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại), khỉ vàng (nhóm 2B), chồn vàng, nhím… đã bị giết, bảo quản trong tủ lạnh. Theo PC49, hai cơ sở này thường xuyên thu mua các sản phẩm động vật hoang dã trôi nổi trên thị trường để cung cấp cho các cửa hàng, quán nhậu trên địa TP. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm, chuyển giao toàn bộ tang vật thu giữ được cho Chi cục Kiểm lâm xử lý.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, tại quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), Đội Kiểm lâm cơ động tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa thu giữ 75 kg động vật hoang dã. Xe khách vận chuyển mang biển số Lào chạy tuyến Savannakhet - Đà Nẵng. Trên xe có 60 kg rắn ráo, 12 kg ba ba, 3 kg rùa đất Sê Pôn. Toàn bộ số động vật trên không có giấy phép hợp lệ. Tại cơ quan điều tra, lái xe Tạ Xuân Cảnh (ngụ quận Liên Chiều, TP Đà Nẵng) khai nhận toàn bộ số động vật trên do một người khách không rõ tên tuổi gửi từ Lào về TP Đà Nẵng tiêu thụ. Hiện số động vật hoang dã trên đã được thu giữ và chuyển về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị để xử lý.

T.TÀI - V.LONG