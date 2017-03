Bắt hai xe chở hơn bốn tấn thịt, nội tạng hôi thối

Lúc 17 giờ ngày 30-10, cơ quan này phối hợp với Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước, kiểm tra xe khách 29V-3540 do tài xế Nguyễn Thiện Năng (trú Ninh Bình) điều khiển trên quốc lộ 1A và phát hiện 31 thùng xốp chứa gần 2,3 tấn chân bò, đuôi bò và rắn. Lô hàng này đã bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Năng khai nhận chở thuê cho một người không rõ danh tính ở Ninh Bình vào TP.HCM tiêu thụ.

Trước đó, chiều 30-10, tại xã Diễn Tân (huyện Diễn Châu, Nghệ An), Công an huyện Diễn Châu đã phát hiện, bắt giữ xe tải 30P-8420 do Phạm Hồng Giang (trú xã Diễn Yên, Diễn Châu) điều khiển, chở hai tấn nội tạng trâu, bò bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Giang khai chở thuê cho một chủ hàng ở Hà Nội mang vào Nghệ An tiêu thụ.

LỘC THU - ĐẮC LAM