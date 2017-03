Bắt hai xe khách chở gỗ lậu, da voi

Tổng lượng gỗ trên xe hơn 2,6 m3, gồm gỗ kiền kiền và một số loại gỗ khác. Người áp tải số gỗ trên tên Nguyễn Tiến Bắc khai gỗ được chở từ huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) lên Đà Lạt giao cho một người tên Thanh và đây là lần thứ năm Bắc áp tải gỗ lậu. Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An (PC49) cho biết đã bắt giữ xe khách mang biển số Lào vận chuyển ắc-quy phế thải cùng nhiều động vật hoang dã từ Lào qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) vào Nghệ An tiêu thụ.

Chiếc xe trên bị bắt giữ lúc 13 giờ chiều 29-6 trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Trên xe chở khoảng một tấn ắc-quy, sắt thép phế thải, cùng 45 kg da voi khô, 35 kg rùa đá và trăn sống. PC49 đã chuyển giao số động vật hoang dã và da voi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh.

V.ĐÔNG - Đ.LAM