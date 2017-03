Bắt hàng ngàn bình gas giả nhãn hiệu nổi tiếng

Theo đó, lúc 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh gas Văn Bồng (xã Cẩm Đường, huyện Long Thành) do ông Vũ Văn Bồng làm chủ và cơ sở kinh doanh gas Quang Thái (xã Cẩm Tân, thị xã Long Khánh) do ông Phạm Quang Thái làm chủ. Cơ quan công an phát hiện cả hai cơ sở đang sang chiết hàng ngàn bình gas giả nhãn hiệu của các hãng gas nổi tiếng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai cơ sở này nhập gas nguyên liệu về rồi sang chiết vào các vỏ bình, dán nhãn đem đi tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ 27 nhân viên của hai DNTN gas Xuân Hằng và gas Việt cùng hơn 20 tấn gas, hàng ngàn vỏ bình gas và gas thành phẩm để điều tra về hành vi làm giả gas của chín hãng nổi tiếng.

DUY ĐÔNG