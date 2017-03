Bắt hàng trăm ký thịt bẩn ở Đồng Nai, Bình Dương

Tại lò mổ số 144/2 ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1 do bà Nguyễn Thị Oanh (ngụ huyện Thống Nhất) làm chủ, công an phát hiện 14 con heo đã xẻ thịt, tổng cộng 300 kg, đựng trong các thùng xốp. Tại lò mổ số 145/2 ấp Dốc Mơ 1 do bà Nguyễn Thị Thùy Liên (huyện Thống Nhất) làm chủ, cơ quan chức năng cũng phát hiện 10 con heo, tổng cộng 176 kg, đã được xẻ thịt cho vào hai tủ đông và các thùng xốp.

Rạng sáng cùng ngày, các “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng, chống tội phạm phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) đã bắt một vụ vận chuyển hàng trăm ký thịt thối không rõ nguồn gốc. Tang vật thu giữ được gồm thịt, da, lòng và xương heo bị băm nhỏ đã bốc mùi hôi thối, tổng cộng 218 kg. Hai đối tượng vận chuyển là Nguyễn Văn Tùng và Đỗ Thị Thảo (cùng ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

D.ĐÔNG - X.LƯƠNG