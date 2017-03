Bắt hiệu trưởng cứa cổ thuộc cấp

(PL)- Rạng sáng 25-6, nghi can Nguyễn Thanh An, hiệu trưởng Trường Tiểu học C Phước Long (xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) đã bị công an bắt giữ để điều tra việc cứa cổ thuộc cấp.

Thượng tá Mai Văn Phòng, Phó Trưởng Công an huyện Phước Long, cho biết khi bị bắt, trên cổ ông An cũng có nhiều vết thương nên đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Theo lời khai ban đầu của ông An, ngày 24-6, ông cùng hai đồng nghiệp là Trần Việt Triều (cán bộ văn thư) và Bùi Thanh Đẳng (giáo viên) tổ chức nhậu tại thư viện trường. Trong lúc nhậu, tức giận vì bị thuộc cấp chê bai, ông An đã lấy dao lia một đường ngay cuống họng, khiến anh Triều chết tại chỗ. HÀN NGUYÊN