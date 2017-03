Bắt hung thủ sát hại bé gái 7 tuổi

(PL)- Rạng sáng 27-9, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) bắt giữ Nguyễn Thành Khâu, hung thủ hiếp dâm, sát hại bé Nguyễn Thị Trà My (bảy tuổi, học sinh lớp 2, Trường tiểu học xã An Nghiệp) tại nhà mẹ ruột (xã An Nghiệp, huyện Tuy An).

Trước lực lượng công an, Khâu khai nhận đã giết bé My. Chiều 24-9, bé My tan học, Khâu dụ dỗ, chở đến một đám sắn vắng vẻ để giở trò đốn mạt. Do bé My quá nhỏ, la khóc, sợ bị lộ Khâu đã dùng đá đập vào đầu bé My cho đến chết, rồi giựt luôn đôi bông tai. Khâu đã được chuyển giao cho Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra. T.VIỆT