Bắt hung thủ tạt axit cán bộ Bệnh viện quân y 105

Khoảng 21h30 ngày 8-11, khi anh Trần V.D. (27 tuổi), cán bộ khoa Dược - Bệnh viện quân y 105, đi xe máy đến trước cửa số nhà 15, ngõ 5, phố Tùng Thiện, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây thì bị 2 đối tượng nam đi xe máy cùng chiều tạt axit vào mặt và người. Ngay sau đó nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 103 và giám định bị bỏng 20%.

Qua một thời gian điều tra điều tra, công an phường Sơn Lộc đã bắt Nguyễn Xuân Trường (20 tuổi), trú tại Vân Đình, Ứng Hoà, là nghi can số 1 của vụ việc. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm. Đối tượng cùng tham gia gây án với Trường là Khanh (trú tại Gia Lâm).

Hiện Công an thị xã Sơn Tây đang truy bắt Khanh để xử lý.



Theo Phúc Hưng (Dân trí)