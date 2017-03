Bắt kẻ bán vé số dạo lừa đảo hơn 45 tỉ đồng

Trước đó, nhiều người dân đã đến Công an TP Quảng Ngãi gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức vay trả lãi suất cao của bà Kiều với số tiền lên đến trên 45 tỉ đồng.

Dù hành nghề bán vé số dạo, nhưng Kiều đã dùng nhiều thủ đoạn vay với lãi suất từ 10% - 50%/tháng rồi dùng tiền người này thanh toán cho người kia. Kiều còn mua vàng rồi đổ thành vàng cục và nói đã mua lại của một số người khai thác vàng trên núi, hiện còn vài cục vàng nữa nhưng chưa đủ tiền mua, nhằm gom thêm tiền của nhiều người cả tin.



Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, và đề nghị những nạn nhân của vụ lừa đảo trên liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ngãi để phối hợp làm rõ.



