Bắt kẻ bịt mặt cướp giữa UBND xã

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án hết sức coi thường pháp luật. 2 giờ sáng ngày 7-10, Ông Huỳnh Tấn Lựu (52 tuổi) đang trực cùng 3 cán bộ khác tại trụ sở UBND xã Tam Phước, Phú Ninh, Quảng Nam thì nhìn thấy một kẻ bịt mặt lẻn vào. Đối tượng này có hình dáng thấp đậm, bịt mặt bằng khăn đen, giọng nói cố gắng “lái” tiếng.



Chiếc két sắt của xã được tìm thấy khi đã bị rút ruột.

Ngay lập tức, đối tượng này dí súng vào gáy ông Lựu. Hung thủ khống chế được 3 cán bộ trực cùng ông Lựu và yêu cầu ông này mở tủ để giao nộp tài sản cho hắn. Không những thế, hắn còn áp giải ông Lựu ra hành lang để lấy nốt tiền và điện thoại di động. Khi đang bị dẫn đến cuối hành lang, ông Lựu bỏ chạy thoát ra cổng hô hoán. Hung thủ mất tích trước khi mọi người ập đến hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên đã thu giữ được chiếc kìm mà hung thủ dùng để phá cửa. Trong khi công an đang làm nhiệm vụ, hung thủ còn gọi điện đến Công an xã Tam Phước đe dọa sẽ cho nổ tung cả trụ sở. Sự ngông nghênh của đối tượng này khiến các cán bộ ở địa phương hết sức lo lắng. Trước tình hình hết sức nghiêm trọng như vậy, ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều đơn vị an ninh, cảnh sát vào cuộc. Mũi nhọn được giao cho Phòng An ninh điều tra.

Theo nguồn tin mà CQĐT nắm được, UBND xã Tam Phước đã từng bị mất một két bạc có chứa 200 triệu đồng. Hơn nữa, trước khi vụ dùng súng cướp tiền xảy ra, khu vực xã Tam Phước liên tục xuất hiện các vụ trộm cắp. Nhiều chiếc điện thoại và tiền bạc để trong nhà dân không cánh mà bay. Người dân tỏ ra lo lắng trước sự lộng hành của hung thủ. Nhiều lời đồn đoán vô căn cứ loang ra.

Sau khi thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát mới phát hiện ra chủ nhân của chiếc kìm để lại hiện trường là Đỗ Ngọc Sơn (37 tuổi), trú tại thôn 3, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh. Sơn đã có nhiều tiền án. Trong thời gian này, Sơn hay tụ tập với nhiều đối tượng lạ mặt.

Mặc dù không nghề nghiệp gì nhưng gần đây Sơn tiêu pha rủng rỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan công an phát hiện tại tiệm điện thoại của Huỳnh Minh Phước (30 tuổi), ở thôn Thương Nghiệp, xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, có nhiều ĐTDĐ của người dân đã bị mất, trong đó có điện thoại của ông Lựu.

Ngay lập tức, CQĐT ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Ngọc Sơn và Huỳnh Minh Phước. Tại CQĐT, Đỗ Ngọc Sơn đã khai nhận là thủ phạm gây án tại UBND xã Tam Phước. Chính Sơn cũng là người gọi điện thoại đe dọa cho nổ tung UBND xã.

Qua đấu tranh mở rộng vụ án, CQĐT làm rõ Sơn cùng đồng bọn là Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi), Đỗ Khắc Thành (25 tuổi), trú tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản. Tất cả tài sản trộm cắp được chúng đều bán cho Huỳnh Minh Phước lấy tiền chia nhau.

Theo Kim Thy (Gia Đình)