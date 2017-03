Bắt kẻ buôn heroin dọa ném lựu đạn

(PL)- Chiều 30-4, Đồn biên phòng Nậm Càn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, bàn giao bị can Chang Văn Pin (trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) cùng tang vật heroin và lựu đạn cho Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra.

Trước đó, tối 29-4, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Đồn biên phòng Nậm Càn đã vây bắt Pin - đang tàng trữ trái phép ma túy tại nhà riêng. Pin chống trả quyết liệt và đưa lựu đạn ra dọa: “Nếu các anh tiến vào, tôi ném lựu đạn nổ”. Một nhóm chiến sĩ đã đánh lạc hướng để các chiến sĩ khác lao vào tước lựu đạn, bắt giữ Pin. Khám xét nhà Pin, lực lượng biên phòng thu giữ một gói heroin (trọng lượng 8 g). Bước đầu Pin khai là con nghiện, số heroin trên Pin vừa sử dụng vừa bán lẻ cho các con nghiện khác để kiếm lời. ĐẮC LAM