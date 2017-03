Bắt kẻ buôn người ra nước ngoài

Moong Văn Uyên (tự Phò Hải) và Lữ Thị Mai (cùng trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về tội buôn bán người. Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã làm thủ tục bàn giao ba nghi can cùng hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bị can.

Trước đó, sáng 1-9, tại phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh theo dõi, bắt giữ Cam khi Cam đang lừa đưa chị V.Th.N. (30 tuổi, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) lên biên giới để bán sang Trung Quốc. Cam khai cùng đường dây với Cam còn có Uyên và Mai. Uyên và Mai đi vào các làng bản lừa tuyển thanh thiếu nữ đi xuống các thành phố làm việc, lương cao, công việc nhàn hạ. Khi tuyển được, Uyên và Mai bàn giao cho Cam đưa ra biên giới phía Bắc bán ra nước ngoài.

ĐẮC LAM