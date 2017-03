Bắt kẻ côn đồ đang tại ngoại lại gây án

Do có mâu thuẫn với Phan Văn Nhứt (ngụ cùng xã) nên tối 3-3, Sang rủ đồng bọn đi xe ôtô mang theo hung khí đến nhà Nhứt để đánh trả thù. Đến nơi không gặp Nhứt, nhóm Sang đã đánh cha của Nhứt bị thương. Tiếp đó, cả bọn đến xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) dùng cây và dao đánh chém làm sáu người vô can khác bị thương.

Sang từng có tiền án 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và trong khi đang được tại ngoại để thi hành bản án ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản thì Sang tiếp tục gây án.

VĂN TỐ