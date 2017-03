Bắt kẻ côn đồ nổ súng bắn cảnh sát

Đêm 30-8, Tuấn “sứt” mang khẩu súng colt dẫn theo một đàn em đi tìm chị Nguyễn Thị N. đòi nợ. Khi gặp chị N., Tuấn dùng súng khống chế yêu cầu chị N. phải trả nợ ngay. Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Hồ Nam (quận Lê Chân) tới hiện trường truy bắt nhóm côn đồ. Tuấn “sứt” đã nổ súng về phía công an rồi cùng đàn em bỏ chạy. Vừa chạy, Tuấn vừa quay súng bắn tiếp hai phát đạn nữa. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an thu giữ thêm một khẩu súng colt bát cùng ba bình xịt hơi cay, năm dao kiếm.

Theo tài liệu trinh sát, Tuấn “sứt’ có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, hiện có hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Nhóm côn đồ này đã thực hiện gần chục vụ đòi nợ thuê trên địa bàn TP Hải Phòng.

H.HOÀNG