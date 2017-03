Bắt kẻ cưỡng đoạt tiền con bạc

(PL)- Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố, tạm giam Dương Văn Trung (trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3-3, Trung tham gia đánh bạc tại khu vực gần Bến xe Vinh. Trong nhóm có Phùng Ngọc Hoan bị thua bạc sạch túi. Trung cho Hoan “cắm” xe máy vay 5 triệu đồng đánh bạc tiếp. Hoan tiếp tục thua sạch 5 triệu đồng và Hoan lại dùng chiếc xe máy trên “cắm” một người khác để vay 10 triệu đồng. Có 10 triệu đồng, Hoan trả cho Trung 5 triệu đồng, còn 5 triệu đánh bạc tiếp. Đến ngày 10-3, Trung gọi Hoan đến, dùng bút thử điện và gạch đá đe dọa ép buộc phải trả cho Trung thêm 2,5 triệu đồng. Hoan không có đủ 2,5 triệu đồng, Trung yêu cầu Hoan viết giấy vay nợ và để lại chiếc xe máy cùng 500.000 đồng để Trung và hai người bạn ngồi uống rượu chờ Hoan quay lại trả nợ, chuộc xe. Khi Hoan đi vay được 2 triệu đồng quay lại để chuộc xe thì Trung không chấp nhận mà yêu cầu trả thêm. Hoan không đồng ý thì Trung đánh Hoan. Sau khi được mọi người can ngăn, Hoan đến công an trình báo sự việc. Khi biết công an vào cuộc điều tra, Trung bỏ trốn. Vừa qua, Trung đến công an đầu thú và giao lại chiếc xe máy trên. Đ.LAM