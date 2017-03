Bắt kẻ cướp bưu cục, thu một khẩu súng

Theo điều tra, trưa 29-2-2012, chị Nguyễn Thị Nhã và Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhân viên Bưu cục Hố Nai (TP Biên Hòa), đang làm việc thì bị Vương và Tài xông vào dùng súng khống chế, dọa bắn chết để cướp 64 triệu đồng, hai ĐTDĐ.

Trong quá trình điều tra, Công an TP Biên Hòa xác định Vương là đối tượng cầm đầu nên ra quyết định truy nã.

Đến ngày 26-6, Vương, Tài và Tâm (đối tượng vừa mãn hạn tù) chuẩn bị súng, dao, băng keo và dây điện chuẩn bị đi cướp thì bị Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Hố Nai bắt giữ. Thời điểm công an ập vào vây bắt, Vương đang phê thuốc.

Khám xét nhanh, cơ quan công an thu giữ một khẩu súng K59, nhiều dao Thái Lan và các dụng cụ để đi cướp.

Được biết Vương là đàn em của Trần Quốc Tuấn (Tuấn Long, ngụ TP Biên Hòa), đối tượng bị lực lượng công an tiêu diệt khi tham gia một vụ cướp vào chiều 19-7-2011. Khi bị công an vây bắt, Tuấn Long đã dùng súng sát hại Trung úy Lê Thanh Tâm.

