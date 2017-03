Bắt kẻ cướp dùng kim tiêm đe dọa nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, có một người đàn ông thường lảng vảng quanh khu vực BV Từ Dũ (quận 1 TP.HCM) trên tay cầm kim tiêm bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ như máu. Người này áp sát người đang đứng chờ xe buýt hoặc thân nhân nuôi sản phụ tại BV Từ Dũ đe dọa: “Kim tiêm chứa máu bị nhiễm HIV, nếu không đưa tiền sẽ bị kim đâm vào người”. Điều khác lạ là “kẻ cướp nhiễm HIV” chỉ yêu cầu nạn nhân đưa tiền rất ít, từ vài chục ngàn đến trăm ngàn đồng.

Nguyễn Huy Cường khi bị bắt giữ.

Tiếp nhận nguồn tin, các trinh sát Đội 3, Phòng PC45 đã vào cuộc. Sáng 26-7, trinh sát phát hiện nghi can đang cầm kim tiêm chứa máu uy hiếp nạn nhân Nguyễn Văn Long tại nhà chờ xe buýt cạnh BV Từ Dũ để cướp 20.000 đồng. Lập tức các trinh sát ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Huy Cường (42 tuổi, sống lang thang). Cường thừa nhận bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, hiện sống lang thang. Bằng thủ đoạn trên, Cường đã uy hiếp, cướp tài sản của nhiều nạn nhân. Hiện Cường đang bị Công an quận 1 tạm giữ để xử lý về hành vi cướp tài sản.

HOÀNG TUYẾT