Bắt kẻ cướp, hiếp bạn gái

Bước đầu tại cơ quan công an cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nạn nhân là chị NTK (26 tuổi) trình báo, do quen biết với Đăng từ trước, chiều 19-10 chị K. chạy xe máy đến đón Đăng đi uống cà phê. Đến 22 giờ cùng ngày, Đăng dùng ĐTDĐ của chị K. để hẹn gặp Tài. Sau đó Đăng cùng chị K. qua quận 7 đón Tài. Khi cả ba đến đường Hoàng Văn Thái (quận 7) thì Đăng dừng xe để Tài khống chế đưa chị K. vào khu đất trống gần đó thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Tài còn lục túi chị K. lấy 1,3 triệu đồng và một ĐTDĐ. Đăng cùng Tài bỏ đi, bỏ mặc chị K. lại khu đất trống. Từ trình báo của chị K., Công an quận 7 đã truy bắt hai nghi can trên. Cần nói thêm, Nguyễn Hải Đăng, hiện là dân quân tự vệ phường 10, quận 4.

HOÀNG TUYẾT