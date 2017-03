Bắt kẻ cướp taxi, tông chết hai người

(PL)- Rạng sáng 18-6, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng CSĐT trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng, đã bắt giữ Đào Đình Tuấn (ngụ Hưng Yên), nghi can gây vụ cướp taxi rồi tông chết hai người đi xe máy.

Trước đó, tối 17-6, Tuấn từ nhà trọ ở quận Hồng Bàng (Hải Phòng), đón taxi biển số 16N-5314 của hãng Trung Kiên do anh Vũ Tiến Thăng điều khiển. Trên xe, Tuấn đã dùng một đoạn dây đồng thắt cổ anh Thăng. Anh Thăng vùng thoát được, Tuấn liền lái xe bỏ chạy. Khi đến huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), bánh xe taxi bị nổ và tông vào hai xe máy đi ngược chiều khiến hai người chết. Thượng tá Võ Xuân Trọng, Phó Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên, cho biết Tuấn bị nghiện ma túy nhiều năm nay. Tối 17-6, do quá vã thuốc, Tuấn đã bắt taxi với ý định cướp tiền của lái xe. Nhưng khi anh Thăng vùng chạy được, Tuấn sợ bị bắt nên đã lái xe bỏ chạy. Công an đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Tuấn về hành vi cướp tài sản và vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. HUY HOÀNG