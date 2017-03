Bắt kẻ đâm chết bác tài xe ôm đang chờ khách

Hung thủ Lương Văn Tuấn

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Minh Tân (SN 1973, ngụ 76/36/16 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4 – TPHCM). Hung thủ là Lương Văn Tuấn (SN 1981, ngụ đường Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TPHCM, có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản), đối tượng nghiện ma túy.



Theo lời khai ban đầu của tên Tuấn, chiều 12-3, Tuấn ra nơi ông Tân đậu xe, yêu cầu cho hắn đậu ké kiếm khách. Sau đó hai người xảy ra cãi nhau, tên Tuấn rút dao giấu trong người đâm ông Tân nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong.



Hiện trường vụ án mạng

Sau án mạng, công an tới hiện trường khám nghiệm, thu giữ chiếc xe máy biển số 51V2–1190 của ông Tân và xe máy do tên Tuấn quẳng lại mang biển số giả 51K3–0339. Còn tên Tuấn trốn ra TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và bị PC14 Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Bình Định vây bắt.

