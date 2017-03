Bắt kẻ đâm chết người

(PL)- Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang tạm giữ Đỗ Minh Tuấn, 23 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa cùng một số nghi can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, đêm 4-10, do có mâu thuẫn với Tuấn nên Châu Ron rủ ba người bạn dùng dây nịt, búa, dao yếm đuổi đánh Tuấn. Bị tấn công, Tuấn rút ra một con dao bấm chống cự lại và đâm hai nhát vào ngực Châu Ron. Châu Ron được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó, riêng Tuấn chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay trái và lưng. TẤN QUỐC