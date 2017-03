Bắt kẻ đưa ảnh khỏa thân của người yêu lên Facebook

Theo điều tra ban đầu, Tĩnh và chị NTN có quan hệ tình cảm với nhau. Trong những lần vào nhà nghỉ, Tĩnh dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân N. Sau khi hai bên mâu thuẫn, N. cắt đứt quan hệ với Tĩnh. Tĩnh hăm dọa sẽ cho nhiều người xem ảnh khỏa thân của N. để khống chế N. vào nhà nghỉ khiến N. phải hai lần phá thai. Giữa tháng 3-2013, Tĩnh lại buộc N. vào nhà nghỉ để quan hệ nhưng N. bỏ trốn và bị Tĩnh đánh đập. Do biết được mật mã Facebook của N., ngày 20-3, Tĩnh đưa ảnh khỏa thân của N. lên trang Facebook của chị N với chú thích “Em là N. nè, em chửa và phá thai hai lần”. Sau đó Tĩnh đổi mật mã để N. không gỡ bỏ được tấm ảnh này. Phát hiện hành vi trên, N. nhờ người vào trang Facebook gỡ bỏ ảnh và đổi mật mã. Tĩnh lại tạo trang Facebook mới rồi tiếp tục đưa ảnh khỏa thân của N. lên. Quá bức xúc, ngày 26-3, N. đến công an trình báo sự việc. Công an TP Quy Nhơn đã thu giữ một điện thoại di động của Tĩnh, trong đó có lưu ảnh khỏa thân của N. và Tĩnh khai nhận sự việc.

T.LỘC