Bắt kẻ dùng dao tấn công CSGT

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 28-8, Tổ tuần tra CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức tuần tra trên truyến đường Trường Chinh (thuộc địa bàn xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết) phát hiện Trương Quốc Thuần điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu Thuần dừng xe, kiểm tra. Sau khi lớn tiếng cự cãi, Thuần bất ngờ chạy vào một căn nhà gần đó lấy dao đe dọa và đập vỡ kính xe của CSGT. Tổ tuần tra đã khống chế, tước dao của Thuần chuyển giao cho Công an TP Phan Thiết xử lý.

PHƯƠNG NAM