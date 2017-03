Bắt kẻ dùng mìn để ép người yêu

Trước đó, vào chiều 11-9, Tâm cầm mìn, kíp nổ và hai cục pin đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Tuấn đe dọa sẽ cho nổ tung chết cả nhà nếu không cho gặp Nguyễn Thị Hằng (con gái ông Tuấn)... Đồng thời, Tâm dùng kéo khống chế Tùng (cháu ông Tuấn) làm con tin. Tâm ra yêu sách: gia đình ông Tuấn đưa Hằng lên xe taxi chờ sẵn để cùng trốn đi với Tâm thì Tâm mới thả con tin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ giải cứu con tin... Khi Tâm vừa dẫn Tùng ra khỏi cửa phòng để bước lên xe, lực lượng công an phục sẵn nhanh chóng áp sát, quật ngã, khóa tay Tâm và giải cứu con tin an toàn.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai cách đây hai năm, Tâm quen Hằng và đem lòng yêu thương nhưng do Hằng còn đi học nên gia đình ra sức can. Do đó, Tâm bực tức tìm mua thuốc nổ đe dọa nhằm ép gia đình Hằng chiều theo ý Tâm.