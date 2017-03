Bắt kẻ dùng phim sex tống tiền người tình

Từ đây, gã xuống Hà Nội sống lang thang dọc các quán Internet để lên mạng lừa tình những cô gái mới lớn. Nạn nhân sau cùng của gã là một cô gái ở TP. Vinh. Trong khi “quan hệ” với cô này, Diệu dùng điện thoại di động ghi hình “nóng” lại rồi tống tiền.

KHÓC VÌ TÌNH YÊU TRÊN MẠNG

Từ tháng 7-2009, thông qua chat trên mạng, chị P.H.N (19 tuổi, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) gặp và làm quen một thanh niên tự giới thiệu tên là Hùng ở Hà Nội. Hùng đã chủ động tỏ tình và được chị N. đồng ý.

Đến ngày 17-10-2009, cũng thông qua chat, chị N. chủ động mời người tình “ảo” vào TP. Vinh chơi cho biết mặt, biết nhà. Cũng trong tối đó, hai người đã “quan hệ” và Hùng chủ động dùng điện thoại di động ghi lại những cảnh ái ân. Sau đó, lợi dụng lúc chị N. ngủ say, Hùng lục soát lấy đi 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 lắc vàng, 1 đôi bông tai, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát ngay trong đêm. Tỉnh giấc, chị N. tá hỏa vì số tài sản và trang sức trị giá 27 triệu đồng đã “bốc hơi” cùng người tình trên mạng. Tuy tiếc của nhưng vì xấu hổ, chị không dám báo công an.

Khuya 8-11-2009, trong khi đang say ngủ, chị N. bất ngờ nhận được điện thoại cố định có mã vùng ở tỉnh Thái Nguyên. Từ đầu dây bên kia, giọng tên Hùng phát ra nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa: “Anh vẫn giữ đoạn phim và những tấm ảnh chụp hai đứa mình trong điện thoại di động. Em hãy chuyển vào thẻ ATM cho anh 20 triệu đồng, nếu không thì anh sẽ đưa đoạn phim này lên mạng và cho in ảnh dán khắp TP. Vinh. Số tài khoản anh sẽ gửi vào tin nhắn sau nhé”. Để đánh tan sự nghi ngờ của nạn nhân, hôm sau Hùng gửi vào email của chị N. tấm ảnh chụp cảnh chị và hắn đang ái ân.

Quá sợ hãi, ngày 25-11-2009, chị N. đã đến Công an tỉnh Nghệ An trình báo sự việc. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An nhận định, đây là một vụ án tống tiền tinh vi, phức tạp. Trong lúc đó, lai lịch và hình ảnh của đối tượng gây án lại không có. Chuyên án đã được xác lập ngày 1-12-2009.

KẺ GẠT TÌNH, TỐNG TIỀN LỘ MẶT

Ngày 29-11-2009, tên Hùng gửi tin nhắn số tài khoản ATM, mở ở Ngân hàng Công thương vào điện thoại di động chị N. yêu cầu hôm sau phải chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản trên cho hắn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-12-2009, Công an Nghệ An đã bắt tên tội phạm chuyên gạt tình, tống tiền khi hắn đang nghỉ ngơi trong khách sạn Thanh Mai ở Thái Nguyên. Lúc bị bắt, hắn đang liên lạc với chị N. bằng máy vi tính xách tay. Hắn yêu cầu chị phải chuyển hết 19 triệu đồng còn lại cho hắn.

Khám xét trong phòng, công an thu được 1 máy vi tính xách tay, 1 máy chụp hình kỹ thuật số, 2 điện thoại di động (trong đó 1 máy có phim, ảnh mà y dùng để tống tiền chị N.), 1 chiếc xe máy không có giấy tờ, 23 sim điện thoại di động và 1 thẻ ATM mang tên người khác.

Danh tính tên tống tiền được làm rõ là Nông Ngọc Diệu (SN 1987, trú ở bản Kéo Coong, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).

Diệu khai, năm 2008, hắn thi đậu vào trường Trung cấp Bưu điện miền núi Thái Nguyên. Nhưng do ăn chơi đua đòi nên hắn sớm bị đuổi học. Trong quá trình đi học, hắn quen một cô gái tên là H. T. H nên đã lấy trộm giấy chứng minh nhân dân của cô này đi làm thẻ ATM tại Ngân hàng Công thương Thái Nguyên. Sau đó, hắn “dạt” lên Hà Nội sống lang thang dọc các tiệm internet, lên mạng chat làm quen với những cô gái mới lớn để gạt tình, lừa tiền. Trong đó, chị P.H.N là một trong những nạn nhân của tên “sở khanh internet” này. Diệu kể, đêm ở TP. Vinh, khi thấy chị N. ngủ say hắn đã vơ vét hết tài sản có giá trị của chị rồi chạy ra đường đón xe khách trốn về Hà Nội. Số nữ trang trên hắn bán được 8,3 triệu đồng lấy tiền ăn chơi. Hết tiền, hắn nghĩ ra cách sử dụng đoạn phim ghi cảnh ân ái giữa hai người để tống tiền người tình.

Ngày 7-12-2009, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam tên Nông Ngọc Diệu về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.





