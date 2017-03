Bắt kẻ giả danh nhà báo

Nhận được tin báo từ Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương về một đối tượng tên Lê Thế Song là cộng tác viên của Báo CAND đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bến Cát về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", ngày 6-1, PV Báo có mặt tại Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để làm rõ sự việc.

Qua đối chất, Lê Thế Song (47 tuổi), ngụ tại tỉnh Nghệ An, không phải là cộng tác viên của Báo CAND như đã khai nhận... Lê Thế Song. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc anh Phan Văn Tuyết (39 tuổi), ngụ tại khu phố 2, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị một số đối tượng lạ dùng mã tấu khống chế bắt lên xe taxi đưa đi, cơ quan điều tra đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra. Qua thu thập thông tin ban đầu, được biết: Cuối năm 2007, anh Phan Văn Tuyết có gửi 3,7 tỷ đồng vào Ngân hàng Sacombank chi nhánh tại Bình Dương. Nhưng sau vụ hai nhân viên biển thủ tiền công quỹ và tự sát thì hồ sơ lưu tại ngân hàng cũng thất lạc, anh Tuyết muốn rút tiền để sử dụng cũng không được. Năm 2008, Lê Thế Song là một đối tượng chuyên mua bán sách cũ lưu động trên vỉa hè thuê ki-ốt của anh Tuyết trên đường D11, khu Mỹ Phước, huyện Bến Cát để mở hiệu sách Song Long Phát. Qua trò chuyện, Song biết được việc gửi tiền của Tuyết đang bị vướng mắc trong việc rút tiền từ ngân hàng, nên hứa sẽ giúp đỡ vì Song có quan hệ quen biết rộng. Sau đó, Song và Tuyết thỏa thuận bằng giấy viết tay với nội dung "Song cho Tuyết mượn 250 triệu đồng, sẽ trả khi rút được tiền ngân hàng ra, trích 10%". Sau đó, Song có nhờ người viết bài đăng trên tạp chí Phóng sự xã hội của tỉnh Thanh Hóa về trường hợp của anh Phan Văn Tuyết. Sau khi tạp chí đăng bài, Song đưa giấy "nợ" buộc anh Tuyết phải trả tiền theo giao ước, nhưng anh Tuyết không đồng ý. Từ đây, Song và Tuyết phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp "nợ", sự việc được đưa ra chính quyền ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát giải quyết, nhưng không thành. Quyết lấy tiền, khoảng 9h30' ngày 10-12-2009, Song điều khiển xe gắn máy chở một người tên Hạnh "Sẹo" cùng 3 thanh niên khác đi trên xe taxi của Công ty Taxi VinaSun theo sau đến trang trại của anh Tuyết tại ấp 6, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát để buộc anh Tuyết kê giấy nợ và yêu cầu anh Tuyết hẹn ngày trả, nhưng anh Tuyết cương quyết đưa ra chính quyền giải quyết. Song liền ra lệnh cho Hạnh "Sẹo" và những tên đồng bọn rút mã tấu kê vào cổ khống chế Tuyết, buộc lên xe taxi đi theo chúng về hướng TP HCM… Sau khi nắm được thông tin, trinh sát liền truy theo dấu vết nóng. Đồng thời chủ động liên lạc với Song qua ĐTDĐ, cảnh cáo Song về hành vi vi phạm pháp luật của Song... Tại cơ quan điều tra, Song đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Phương Nam (CAND)