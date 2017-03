Bắt kẻ giả xin việc giùm để lừa tiền

Tháng 8-2012, qua một người bạn, Thành có số điện thoại của chị Phan Thị H. (ngụ thị xã Đồng Xoài). Sau nhiều lần liên lạc, Thành biết chị H. đang công tác ở một trường học huyện Đồng Phú, muốn xin chuyển về làm ở thị xã Đồng Xoài cho gần nhà nên nảy sinh ý định lừa đảo. Thành nói chị H. đưa tiền để xin chuyển trường giùm.

Ngày 3-9, Thành gọi điện thoại cho chị H. nói là đã ứng trước 22 triệu đồng để xin việc cho chị H., yêu cầu chị đưa trước 10 triệu đồng, ngày 12-9 chị sẽ nhận quyết định chuyển công tác đến cơ sở mới. Chị H. đồng ý. Ngày 10-9, Thành gọi điện thoại cho chị H. để hỏi lấy thêm 12 triệu đồng và hẹn sáng 11-9 gặp chị ở quán cà phê. Do nghi ngờ, chị H. đến công an tố cáo. Sau khi nhận được tin báo, công an đã bắt giữ Thành.

H.NHI