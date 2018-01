Bắt kẻ gian phá hoại 400 gốc quất của 2 nông dân

Chiều 24-1, Trung tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), cho biết công an đã bắt giữ Hà Thanh Liêm, đối tượng phá hoại hàng trăm gốc quất cảnh xảy ra ở thôn 7 (xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).



Theo Trung tá Quyền, sau vụ việc hủy hoại hơn 400 gốc quất cảnh bán Tết của hai nông dân là Nguyễn Thị Lụa và Lê Đức Việt ở thôn 7 (xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), ngày 8-1, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ với quyết tâm tìm ra thủ phạm xử lý theo pháp luật và ổn định tình hình.



Hơn 110 gốc quất cảnh chơi Tết đã bị Liêm phun thuốc diệt cỏ tại thời điểm mỗi gốc quất có trị giá khoảng 280.000 đồng. Ảnh: Đ.TRUNG

Cũng theo ông Quyền, đơn vị đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống nằm vùng, lấy lời khai, gặp gỡ nhiều người dân để lắng nghe, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu công an đã xác định đối tượng là Hà Thanh Liêm (52 tuổi, ngụ thôn 7 cùng với hai bị hại). Công an đã phát hiện Liêm bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó Liêm được cơ quan công an động viên ra đầu thú.







Hai nông dân là anh Lê Đức Việt (ảnh trên) và chị Nguyễn Thị Lụa đã trắng tay mùa quất cảnh Tết . Ảnh: Đ.TRUNG

Bước đầu khai nhận tại cơ quan công an, Liêm thừa nhận đã hủy hoại hai vườn quất của anh Việt, chị Lụa do có mâu thuẫn cá nhân với hai gia đình.

Theo đó, đêm 6-1 đến rạng sáng 7-1, Liêm đã sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat pha vào bình rồi đến vườn quất cảnh nhà chị Lụa và anh Việt phun lên toàn bộ hơn 400 cây quất cảnh khiến quất cháy lá, rụng quả.

Trung tá Quyền cho biết ngay sau khi bắt giữ, lấy lời khai đối với Hà Thanh Liêm, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Liêm về tội hủy hoại tài sản.



Thủ phạm Hà Thanh Liêm và tang vật bị thu giữ. Ảnh: T. THANH

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin hai nông dân ở xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa là anh Lê Đức Việt và chị Nguyễn Thị Lụa đã trắng tay sau hai năm cần mẫn, nắng mưa mong đến ngày thu hoạch quất Tết do chỉ sau một đêm, hơn 400 gốc quất cảnh Tết đã bị kẻ gian hủy hoại bằng thuốc diệt cỏ.