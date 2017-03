Bắt kẻ giết người có lệnh truy nã

Tháng 3-2011, Linh đã cùng một số đồng bọn dùng hung khí đánh chết một người trú ở TP Vũng Tàu và đập phá hư hỏng xe máy của nạn nhân. Sau đó, Linh bỏ trốn ra sống ở Hà Nội, Nghệ An và Hải Phòng, bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra lệnh truy nã.

Hiện Phòng PC52 Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ, di lý Linh vào giao cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục xử lý.

ĐẮC LAM