Bắt kẻ giết người, cướp của bị truy nã đặc biệt

(PL)- Ngày 9-11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chuyển giao Nguyễn Phước Nguyên (ngụ An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt cho CQĐT Công an tỉnh Đồng Tháp.

Được biết tháng 3-2012, Nguyên cùng đồng bọn mang theo hung khí kéo đến nhà anh Trần Văn Non (trú xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp). Tại đây, Nguyên dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người anh Non khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Nguyên còn cướp một điện thoại di động, một máy tính xách tay của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Phước Nguyên về hành vi giết người, cướp tài sản. Nguyên đến xã Tân Thuận, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) xin làm thuê cho một chủ vườn thanh long. Nguyên tỏ ra là một lao động siêng năng, gần như không đi ra ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC52 Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức bắt giữ Nguyên trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. PHƯƠNG NAM