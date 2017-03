Bắt kẻ giết người, trốn lệnh truy nã

(PL)- Ngày 5-2, Cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã bắt được Bùi Quốc Trình (trú xã Vĩnh Lộc, Can Lộc) đang trốn ở huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) sau hơn 20 ngày trốn lệnh truy nã về tội giết người.

Ngày 9-1, Trình dự đám cưới của một người hàng xóm, Trình cho rằng mình bị một thanh niên nhìn đểu nên đã đánh người này rồi bỏ đi ra ngoài. Anh Trần Văn Lương (trú cùng xã) chạy theo đuổi đánh Trình thì bị Trình rút dao đâm khiến anh bị thương. Anh Nguyễn Văn Dũng (xóm trưởng) cùng một công an viên đến can thiệp thì bị Trình đâm nhiều nhát vào người khiến anh Dũng chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Đ.LAM