Bắt kẻ hai lần đâm CSKV trọng thương

Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tật đối với Thượng sĩ Huỳnh Hồ Hữu Duy (cảnh sát khu vực, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để xem xét khởi tố Trọng về hành vi cố ý gây thương tích.

Đêm 19-7, nhận tin báo Trọng nhậu say đập phá nhà, gây mất an ninh trật tự nên công an phường cử Thượng sĩ Duy cùng ba bảo vệ dân phố xuống kiểm tra. Khi được mời về phường làm việc, Trọng điều khiển xe máy lao vào đuôi xe của Thượng sĩ Duy rồi rút dao đâm một nhát vào hông phải của anh. Thấy Trọng hung hăng xông đến, Thượng sĩ Duy rút súng bắn một phát vào chân trái của Trọng. Tuy nhiên, Trọng vẫn đâm thêm bốn nhát dao vào vai, tay của Thượng sĩ Duy. Bảo vệ dân phố đã khống chế, tước dao, bắt giữ Trọng giao cho công an xử lý.

năm 2006, Trọng đã bị TAND quận Thủ Đức tuyên phạt hai năm tù treo về tội chống người thi hành công vụ khi đâm trọng thương một CSKV phụ trách địa bàn khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh.

MAI KHUÊ