Bắt kẻ làm giả phân bón Việt Mỹ

(PL)- Chiều 22-8, Công an tỉnh Nghệ An xác nhận đã bắt giữ Lê Thị Hương (trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tối 21-8, Đội chống buôn lậu của Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang xe tải 37S-0091 của Hương đang bốc hàng xuống để bán 232 bao (25 kg/bao) phân bón N.P.K giả mang thương hiệu Việt Mỹ (của Công ty TNHH Phân bón Việt Mỹ). Khám xét nơi ở và kho hàng của Hương, công an thu giữ hơn 5.700 vỏ bao nhãn hiệu phân bón Việt Mỹ. Hương khai nhận do biết người dân miền núi thích dùng phân bón Việt Mỹ nên Hương đã mua phân bón kém chất lượng về đóng bao bì giả thương hiệu Việt Mỹ mang đi bán, thu lãi gấp năm lần. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đ.LAM