Bắt kẻ lừa “chạy án” cho con bạc

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt Nguyễn Văn Hùng (ngụ thị xã Thuận An) vào ngày 5-4 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng biết ông TVH (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) có vợ là bà NTTT (42 tuổi) bị Công an thị xã Thuận An bắt về hành vi đánh bạc. Nắm được tâm lý ông H. đang lo lắng cho vợ thoát cảnh tù tội, Hùng đã tìm gặp ông H. đặt vấn đề “chạy án” cho bà T. về nhà, không bị xử lý gì với giá 270 triệu đồng. Nghe vậy, ông H. đã giao đủ tiền cho Hùng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố sáu bị can (trong đó có bà T.) về tội đánh bạc. Riêng bà T. được cho tại ngoại, chờ ngày ra tòa xét xử. Lúc này biết bị Hùng lừa nên ông H. đòi tiền lại. Thấy bại lộ, Hùng đã trả lại 140 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả nốt. Sau khi trinh sát báo về dấu hiệu lừa đảo của Hùng, lãnh đạo Công an thị xã Thuận An đã xác lập án để đấu tranh và bắt giữ Hùng. Hùng khai do nắm được thông tin về việc xử lý các con bạc, nếu bị can chưa có tiền án, tiền sự thì sẽ được cho tại ngoại nên Hùng tìm cách lừa tiền của ông H. XL