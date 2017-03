Bắt kẻ lừa chạy án gần 100 triệu đồng

Trước đó, Phụng khoe với chị LTX (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) là có quen biết và có khả năng chạy án để chồng chị X. (đang ở tù về tội đánh bạc) được tha về. Tin lời, chị X. đã nhiều lần đưa cho Phụng số tiền gần 100 triệu đồng. Sau đó, Phụng tránh mặt và tắt luôn điện thoại. Chị X. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phụng lên công an. Công an đã điều tra và xác định Phụng không hề quen biết ai mà chỉ mạo danh và khoe khoang để lừa đảo, kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

N.ĐỨC