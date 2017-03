Bắt kẻ lừa đảo liên quan đến một vụ bắt cóc

Vào năm 1999, An cùng bà Trần Thị Hồng Hoa và Phan Thị Khoa (cùng trú TP Vinh, Nghệ An) lập Văn phòng hướng nghiệp, giới thiệu việc làm Thanh niên tại TP Vinh. Sau đó, văn phòng đổi thành Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Việc làm nhân đạo với chức năng giới thiệu việc làm, đưa người đi lao động ngoài nước. Trong năm 2000, chi nhánh này đã lừa hơn 40 người với chiêu đưa đi xuất khẩu lao động, nhờ xin việc, vay nóng… với số tiền gần 1 tỉ đồng. Năm 2001, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bà Hoa đã “mất tích” nên vụ án đình chỉ điều tra.

Mới đây, vào tháng 7-2013, bà Hoa đã đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Đồng thời, bà Hoa tố cáo bà không bỏ trốn mà hai phụ nữ tên An và Khoa đã cho người đánh thuốc mê rồi đưa bà sang Trung Quốc. Sau 13 năm lưu lạc ở nước ngoài bà Hoa mới dám về quê nhà, đến cơ quan đầu thú.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

