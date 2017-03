Bắt kẻ lừa đảo mạo danh cảnh sát hình sự

Trước đó, Sơn biết chị NTTT (ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) khiếu nại tranh chấp về đất đai nên đã mạo danh là cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang và là người thân của chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh có thể “chạy” giúp cho chị T.

Sơn ra giá 200 triệu đồng, sau đó hạ giá xuống còn 70 triệu đồng. Chị T. đã đưa trước cho Sơn 11 triệu đồng. Sau đó, Sơn thúc giục đưa thêm 50 triệu đồng vì công việc gần xong. Do nghi ngờ nên chị T. đã báo với công an. Khi Sơn vừa nhận 50 triệu đồng thì bị công an bắt. Sơn còn khai đã tự nhận là người nhà của bí thư Thành ủy TP.HCM để lừa chị PA ở quận 1 với số tiền 157 triệu đồng và nhiều nạn nhân khác.

ANH HOÀNG