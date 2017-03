Bắt kẻ mượn danh công an để lừa tiền

Trước đó, ngày 24-10, Bảo bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP Cần Thơ bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của anh NTC (ngụ huyện Phong Điền, Cần Thơ) để “chạy án”.

Theo thông tin ban đầu, anh C. được PC45 Công an TP Cần Thơ mời đến trụ sở để lấy lời khai liên quan đến một vụ trộm xe máy. Khi nghe tin anh C. bị công an triệu tập, cha vợ và vợ anh C. có kể cho Bảo nghe việc này. Qua đó, Bảo liền “nổ” quen với lãnh đạo cơ quan điều tra, có thể giúp anh C. nhưng đổi lại phải chi cho Bảo 40 triệu đồng. Vợ anh C. sợ chồng bị tạm giữ nên đã đồng ý đưa trước cho Bảo 10 triệu đồng. Cuối ngày 22-10, anh C. sau khi làm việc với PC45 thì được cho về nhà. Nghe vợ kể lại chuyện nhờ Bảo, anh C. nghĩ chắc Bảo giúp mình nên ghé nhà Bảo đưa thêm 20 triệu đồng. Lấy 20 triệu đồng từ anh C., Bảo còn yêu cầu đưa tiếp 10 triệu đồng. Sau khi anh C. năn nỉ, Bảo đồng ý giảm còn 5 triệu đồng và hẹn anh C. ghé nhà đưa nốt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó anh C. nghi ngờ nên trình báo công an và Bảo bị bắt quả tang đang nhận tiền.

Trước đó tại TP Đà Nẵng, ngày 1-11, Công an quận Hải Châu đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Thị Sen (trú thôn 5, Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, dù thất nghiệp và không biết chữ nhưng Sen lấy tên giả là Ngô Thị Thủy, tự xưng giám đốc một khách sạn bốn sao Gerbera trên đường Lê Lợi (TP Huế). Dưới mác “giám đốc” đi học tập kinh nghiệm kinh doanh, quản lý nhà hàng, khách sạn, Sen thường xuyên vào Đà Nẵng, lân la ở các khách sạn lớn để tìm cách tiếp cận con mồi. Sen làm quen với chị TTP (ngụ phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và dựng lên kịch bản được hưởng thừa kế gần 20 tỉ đồng từ người mẹ đang ở Mỹ nhưng do vướng các thủ tục pháp lý, chưa nhận được tiền.

Đến tháng 9-2012, lấy lý do việc kinh doanh đang gặp khó khăn, tiền ở Mỹ chưa chuyển về kịp nên Sen vay của chị P. hơn 250 triệu đồng. Thấy Sen ăn mặc sang trọng, thường xuyên ra vào các khách sạn tiếp khách nên chị P. tin tưởng, đồng ý. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, Sen liền bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, để dụ dỗ con mồi, Sen in nhiều danh thiếp, mua nhiều đồ trang sức giả tạo hào nhoáng bề ngoài. Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

GIA TUỆ - T.TÀI