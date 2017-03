Bắt kẻ nổ súng làm một người bị thương

(PL)- Ngày 26-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trí Vũ (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh), nghi can nổ súng trên đường làm em Nguyễn Gia Linh (16 tuổi, trú khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh) bị thương tích.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 7-8, em Linh đi từ khu vực sân bóng đá TP Vinh ra đường Đào Tấn (thuộc địa phận phường Cửa Nam) thì bị một người đi trên xe ô tô bán tải dùng súng bắn vào người. Sau tiếng súng nổ, em Linh bị đạn trúng vùng lưng, mông và cánh tay trái gục tại chỗ, còn kẻ nổ súng lên xe ô tô chạy thoát. Em Linh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra ban đầu, em Linh và một số người bạn có mâu thuẫn với Vũ và một số người khác trong lúc chơi đá bóng cạnh sân bóng Vinh. Khẩu súng Vũ dùng bắn em Linh là súng bắn đạn hoa cải. Đ.LAM