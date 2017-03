Bắt kẻ nổ súng vào xe taxi Mai Linh

Công an khám xét nhà Vinh thu giữ một áo chống đạn, năm đao và kiếm các loại.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 24-7, anh Hồ Văn Tuyến (tài xế của Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An) đỗ xe taxi Mai Linh bên đường Hồng Sơn (thuộc địa phận phường Cửa Nam, TP Vinh) để chờ khách. Một người đàn ông dùng súng bắn vào trong xe taxi khiến anh Tuyến bị thương ở tay và vỡ màn hình DVD và hư hỏng xe taxi rồi bỏ chạy. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được một mẫu đạn tự chế.

Qua điều ra, công an làm rõ do mâu thuẫn cá nhân Vinh đã dùng súng bắn vào anh Tuyến.

Cùng ngày, Công an TP Vinh cũng đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An điều tra, truy bắt kẻ bắn trọng thương em Nguyễn Gia Linh (16 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh). Đêm 7-8, em Linh đi từ khu vực sân bóng đá TP Vinh ra đường Đào Tấn bị hai thanh niên đi trên xe ô tô bán tải dùng súng bắn vào người. Sau tiếng súng nổ, em Linh bị đạn trúng vùng lưng, mông và cánh tay trái gục tại chỗ, còn hai hung thủ lên xe ô tô chạy thoát. Em Linh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh của cơ quan công an, trước đó Linh và một số bạn bè có mâu thuẫn với một số người khác trong lúc chơi đá bóng. Khẩu súng và đạn gây án nghi là súng và đạn hoa cải.

Đ.LAM