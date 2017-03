Bắt kẻ phá két sắt trộm 800 triệu đồng

Trước đó, sáng 2-5, Trạng đột nhập vào tiệm cầm đồ của bà Huỳnh Thị Thanh Dung (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) phá két sắt lấy trộm 257 triệu đồng, hơn 10 lượng vàng, 12 ĐTDĐ (tổng trị giá hơn 800 triệu đồng). Hơn nửa ngày truy xét, công an bắt được Trạng đang lẩn trốn tại nhà một người bạn. Được biết Trạng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Chiều cùng ngày, giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã thưởng nóng Công an TP Quy Nhơn 4 triệu đồng do có thành tích phá án nhanh, thu hồi đủ tài sản trả lại cho người bị hại trong vụ trộm trên.

TL