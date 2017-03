Bắt kẻ sát hại phụ nữ bị truy nã

Trước đó, ngày 12-4-2010, do mâu thuẫn với anh Sỹ Nhộc Sáng (hàng xóm của Tỉnh) nên khi gặp anh Sáng, Tỉnh và anh Sáng đánh nhau, được can ngăn nên Tỉnh bỏ về. Trên đường về, Tỉnh gặp chị Lục Xí Múi (vợ anh Sáng), nghĩ lại chuyện xô xát hụt với anh Sáng trước đó nên Tỉnh rút dao giấu trong người đâm chị Múi khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tỉnh bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an tỉnh Bình Phước phát lệnh truy nã.

Sau hơn hai năm lần theo dấu vết, cuối cùng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh Bình Phước đã bắt được Tỉnh khi y đang lẩn trốn tại Bến Tre.

H.NHI