Bắt kẻ thủ ác thứ ba vụ giết năm phu trầm

Sẽ khám nghiệm lại tử thi các phu trầm Ngày 4-4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Bộ Công an đã có chỉ đạo Viện Khoa học kỹ thuật hình sự vào Quảng Trị, Quảng Bình phối hợp với các lực lượng địa phương điều tra vụ việc năm người đi trầm bị giết. Các nghiệp vụ tiếp theo sẽ vận động gia đình năm nạn nhân cho khai quật khám nghiệm lại tử thi để xác định thương tích và cách hung thủ sát hại nạn nhân. Cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Trị, Biên phòng Quảng Trị đã thưởng nóng thêm cho ban chuyên án 100 triệu đồng. Tổng cộng số tiền thưởng nóng cho ban chuyên án là 150 triệu đồng. MINH QUÊ