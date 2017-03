(PL)- Ngày 25-10, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt được Phạm Hữu Thực (41 tuổi, quê quán Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) đối tượng bị truy nã về tội giết người.

Năm 1992, Thực cùng gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp. Giữa năm 1996, Thực bị nhóm thanh niên địa phương chặn đánh. Trong lúc ẩu đả, Thực rút dao ra đâm chết một người rồi bỏ trốn. Thực thay tên là Nguyễn Văn Dụng, lấy vợ có hai con và gia đình Dụng thuộc diện hộ nghèo sống ở xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Đ.LAM