Bắt khẩn cấp "bảo mẫu tắm trẻ bằng... chân"

Thượng tá Hồ Quang Thành, Phó Trưởng Công an huyện, nói: “Dấu hiệu phạm tội này đã rõ vì bà Phụng đối xử tàn nhẫn với người khác”.

Chính quyền địa phương đang làm việc với bà Phụng tại nhà vào sáng 24-11. Ảnh: VÕ BÁ

Như đã thông tin, ngày 24-11, sau khi đối chiếu thực tế với đoạn clip và thấy hoàn toàn trùng khớp, Công an huyện Thuận An đã triệu tập bà Phụng về trụ sở làm việc. Tại đây, bà Phụng khai nhận đã nhiều lần tắm trẻ bằng cách dội nước vào mặt. Cùng ngày, VKS huyện Thuận An đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp bà Phụng để điều tra.

Được biết, theo ghi nhận của bệnh viện huyện trong ngày hôm qua, đứa bé trong clip là Hồ Thị Thúy Ngân bị viêm phổi, nguyên do có thể là bị ngạt nước.

VÕ BÁ