Bắt khẩn cấp bảy nghi can giết người

(PL)- Chiều 5-12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt khẩn cấp bảy nghi can từ 16 đến 20 tuổi do liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Các nghi can gồm: Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Văn Hải Âu, Nguyễn Hữu Phúc Thịnh, Nhan Quốc Cảnh, Phan Hòa Anh, Nguyễn Huy Tài và Phạm Công Hậu (cùng ngụ TP Cần Thơ). Nạn nhân là Nguyễn Văn Nghiêm (ngụ Cà Mau). Thông tin ban đầu, nhóm nghi can trên đến nhậu tại quán Cúc ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Tại đây, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với Nghiêm. Khi Nghiêm và nhóm bạn nhậu ra về liền bị nhóm của Sơn truy đuổi, hành hung. Trong lúc xô xát, Sơn dùng dao xếp đâm liên tiếp vào đùi anh Nghiêm khiến anh này bất tỉnh. Nhận tin báo, công an có mặt đưa anh Nghiêm đi cấp cứu nhưng đã chết do vết thương quá nặng (đứt động mạch chủ đùi). GIA TUỆ