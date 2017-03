Bắt khẩn cấp hai can phạm vượt ngục

Trước đó, rạng sáng 15-7, tại buồng giam Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Linh, Đạt, Chiến và Phương Anh Tuấn (21 tuổi) đều ngụ Đức Linh là bị can đang bị tạm giữ đã lợi dụng trời mưa to, gió lớn phá lỗ thông gió cùng nhau bỏ trốn. Công an huyện Đức Linh đã huy động lực lượng tổ chức xác minh, truy bắt. Đến 20 giờ cùng ngày Tuấn đã được gia đình đưa đến Công an huyện Đức Linh đầu thú.

PHƯƠNG NAM