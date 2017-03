Bắt khẩn cấp hai kẻ cướp vàng

(PL)- Ngày 5-3, cơ quan điều tra Công an TP Tân An (Long An) cho biết vừa khởi tố, bắt giam Dương Văn Hiệu Tâm (ngụ Tân Hành B, Tân Hồng, Đồng Tháp) và Lý Hoàng Tâm (ngụ Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng) về hành vi cướp giật.

Sáng 4-3, anh Lê Thành Long chạy xe gắn máy chở theo vợ từ TP.HCM về An Giang. Khi đến quốc lộ 1A (đoạn thuộc TP Tân An) thì bị Tâm kè theo giật giỏ xách trên tay vợ anh Long, trong túi có năm lượng vàng cùng nhiều tư trang khác. Lập tức, anh Long chạy đuổi theo và tông xe vào hai kẻ cướp té ngã. Các xe ôm cùng người dân địa phương đã vây bắt hai kẻ cướp. A.AN